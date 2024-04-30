Холодный атмосферный фронт подходит к Москве

сегодня в 17:23

Холодный фронт, подходящий к столице, пока проявляет себя сильным ветром с порывами до 15 м/с, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В ближайшие часы ветер в порывах усилится до 12-17 м/с, после 18 часов кратковременные дожди будут возможны в отдельных северных районах Подмосковья», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

Он добавил, что после 21 часа во вторник местами дожди пройдут в Москве.

Ранее он рассказал, что долгосрочные прогнозы погоды на последний весенний месяц обещают, что средняя температура будет выше нормы на 0,5-1 градус, а количество осадков — близким к климатической норме.