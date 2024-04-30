Лимит переводов и целевое обучение: какие законы вступят в силу 1 мая

Одни из самых заметных законодательных инициатив, которые вступают в силу в РФ с 1 мая, касаются банковской сферы и образования, сообщает «Вечерняя Москва».

Так, вырастет размер лимита, который клиенты переводят со одного своего счета на другой в разных банках. А еще будет нововведение, помогающее избавиться от проблемы «платежного рабства» и усилить конкуренцию банков за клиентов.

«Простой пример: у вас есть вклад в одном банке, скажем, под 14% годовых. С 1 мая вы можете без комиссий переводить депозит в другой банк, где ставка, скажем, уже 16%», — сказал кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев.

Он уточнил, что еще клиенты смогут без проблем переоформлять кредиты, переходя из одной организации в другую, где условия более выгодные.

Также в российский закон об образовании вводится понятие «целевое обучение». Это получение профобразования по договору, предусматривающему трудоустройство студента по завершении им обучения.

«Целевики в вузах учатся и сейчас. Но, согласно новому закону, меняется срок отработки», — отметил юрист Московской коллегии адвокатов Андрей Мартьянов.

По его словам, ранее молодому специалисты нужно было отработать не менее трех лет в компании, а с 1 мая — не более пяти лет. Скорее всего такая формулировка введена, чтобы не закабалять молодых специалистов.

Эксперт добавил, что по нововведению заказчиком целевого обучения в стране не могут быть США и другие страны, совершающие недружественные действия в отношении РФ, иноагенты и т. д.

Еще в следующем месяце пересчитают доплаты к пенсии членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и пенсионерам из числа отдельных категорий работников угольной промышленности.