Эксперт Андриевская: в рекламируемых банковских депозитах есть нюансы

В лестничных ставках по депозитам доход может быть меньше, чем в обычных

Высокие проценты по депозитам, которые сейчас активно рекламируются, могут содержать в себе детали. О них важно помнить вкладчикам, заявила РИАМО директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

В депозитных ставках, которые активно рекламируются, как обычно, есть нюансы, подчеркивает она.

«Речь идет о так называемых лестничных ставках. В механизме „лестницы“ высокая 24-процентная ставка (к примеру, в „Газпромбанке“, „Локо-Банке“, банке „Солидарность“) действует на 1-2 месяца, а затем падает. В итоге доход вкладчика окажется меньше, чем по вкладу с меньшей ставкой, но без лестничных процентов», — отметила Андриевская.

Характеризуя вклады по срокам их действия, эксперт рассказала, что более длинные депозиты (1 год и выше) в феврале немного проигрывают по доходности вкладам на шесть месяцев.

«Как правило, ставки по ним не превышают значение „ключа“ — 21%. Однако эти вклады привлекательны тем, что высокую доходность можно сохранить надолго», — констатировала Андриевская.