Сейчас речь идет не об отмене самозанятости как института, а о завершении экспериментального этапа для создания более совершенной модели, поскольку нынешняя модель имеет проблемы, заявил РИАМО ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

В настоящее время формируется позиция по доработке режима с учетом накопленного опыта, говорит он. Основная проблема нынешней модели — массовая подмена работодателями трудовых отношений статусом самозанятого для экономии на налогах и страховых взносах, считает эксперт.

По данным на июнь 2025 года, в стране более 13,8 млн самозанятых, значительная часть которых фактически выполняет функции штатных сотрудников. Те граждане, кто сегодня работает как настоящий фрилансер, смогут продолжить деятельность в новой модели. А вот те, кто по факту является наемным работником, должны получить полноценные социальные гарантии — оплачиваемые отпуска, больничные, пенсионный стаж, говорит аналитик.

Рынок труда сегодня демонстрирует рекордно низкий уровень безработицы — в августе она составила 2,1% (исторический минимум с 1991 года). Общая численность безработных — 1,592 млн человек, что фактически говорит о дефиците, а не избытке рабочих рук.

«Компании активно конкурируют за квалифицированные кадры, и работники, которых сейчас недобросовестные работодатели удерживают в статусе самозанятых, легко найдут официальное трудоустройство. Более того, переход на легальные трудовые отношения усилит социальную защищенность граждан, что позитивно скажется на потребительском спросе и общей экономической стабильности», — высказал свое мнение Расторгуев.

