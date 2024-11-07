Экономист высказался за повышение пенсий каждые три месяца

Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин считает, что в России нужно ввести индексацию пенсий раз в квартал с учетом реальной инфляции по итогам предыдущих трех месяцев, сообщает Газета.ru .

Экономист привел следующий пример: начиная с 1 апреля 2024 года, пенсии должны увеличиться на 2,32% в связи с инфляцией за первый квартал, затем с 1 июля — на 1,71% (инфляция второго квартала), а с 1 октября — на 2,12% (инфляция третьего квартала). Стоимость пенсионного балла изменится таким образом: с 1 апреля 2024 года она вырастет с 133,05 рубля до 136,14 рубля, с 1 июля — до 138,46 рубля, и с 1 октября — до 141,4 рубля.

В то же время фиксированная часть к страховой пенсии будет увеличиваться следующим образом: с 1 апреля 2024 года она поднимется с 8134,88 до 8323,61 рубля, с 1 июля — до 8465,94 рубля, а с 1 октября — до 8645,42 рубля.

«Такой подход к индексации пенсий справедлив, так как это позволило бы пенсионерам оперативнее получать выплаты с учетом актуальных изменений цен. Большинство пенсионеров будут рады видеть в течение года постоянные изменения не только в ценах на полках магазинов, но и в получаемой пенсии», — подчеркнул Балынин.

По мнению экономиста, в условиях активного внедрения цифровых технологий в социально-экономические процессы, эта инициатива не вызовет никаких организационно-технических трудностей.

Балынин отметил, что покупательская способность пенсионного обеспечения граждан России останется на уровне 2024 года, если прогноз Минэкономразвития России об уровне инфляции (7,3%) не будет превышен.

После индексации на 7,5% с 1 января 2024 года средний размер пенсии в России составляет 23 405 рублей.