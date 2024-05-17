Экономист: внедрение соцзаказа позволит тратить средства бюджета рациональнее

Внедрение системы соцзаказа по всей стране повысит прозрачность и рациональность расходования средств госбюджета и сделает его более ориентированным на интересы граждан, заявил РИАМО директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

Минфин предлагает с 2025 года распространить механизм социального заказа на все субъекты РФ. Министерство хочет наделить высшие органы исполнительной власти субъектов и местных администраций правом выбирать отрасли для реализации механизма соцзаказа. При этом правительство России сможет определять особенности формирования реестра потребителей госуслуг в соцсфере.

«Соцзаказ – это инициативное бюджетирование. Минфин практикует его уже давно с целью повышения эффективности расходования бюджетных средств. Внедрение соцзаказа поможет связать госрасходы с интересами граждан на местах и осуществлять обратную связь между населением и государством более продуктивно», – прокомментировал Ордов.

При этом он отметил, что система расходования средств госбюджета в России «очень закостенелая» и быстро измениться в лучшую сторону не сможет, но начало будет положено, если механизм соцзаказа будет введен повсеместно.

«Правительство не может идеально спланировать расходы выделяемых бюджетных средств в регионах, поэтому хочет дать органам местного самоуправления возможность делать это самим. Сейчас это не опасно, поскольку движение всех бюджетных средств отслеживает федеральное казначейство, а цифровые технологии позволяют осуществлять такой контроль более эффективно. Нецелевое использование средств будет практически исключено, а местные власти смогут решать проблемы на местах», – объяснил экономист.

Вместе с тем он допускает, что повсеместное внедрение соцзаказа может ударить по интересам бизнеса, который раньше «распиливал бюджет».