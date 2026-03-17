Экономист Твердохлеб назвал безопасными вложения в золото

Доцент РАНХиГС: слитки и ОМС лучше всего подходят частным инвесторам

Кандидат экономических наук Юрий Твердохлеб рассказал, какие способы инвестиций в золото остаются наиболее надежными на фоне роста цен выше 5000 долларов за унцию.

В марте 2026 года золото обновило исторические максимумы и превысило 5000–5300 долларов за унцию. Рост цен эксперты связывают с геополитической напряженностью.

Доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб сообщил, что частным инвесторам стоит обратить внимание на обезличенные металлические счета и покупку физического золота — слитков или инвестиционных монет.

«Если мы говорим о физических лицах, то самым оптимальным будут обезличенные металлические счета или физическое золото, например, слитки. Достаточно интересное направление — золотые монеты бульонной серии», — пояснил экономист в эфире радио Sputnik.

Биржевые инструменты, в том числе фьючерсы, по его словам, подходят более опытным инвесторам, способным отслеживать рыночные колебания.

Твердохлеб отметил, что золото сохраняет устойчивую тенденцию к росту, однако приобретать металл следует только в проверенных банках, чтобы избежать мошенничества. Он добавил, что контроль со стороны Банка России снижает риски для клиентов, а хранение физического золота в банке не зависит от его лицензии, поскольку изделия учитываются отдельно.

