Экономист: ЦБ ужесточает условия курсообразования рубля во избежание манипуляций

Центробанк ужесточает условия курсообразования рубля, чтобы избежать манипуляций со стороны крупных банков и отклонения от общерыночного тренда, заявил РИАМО профессор департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

Ранее стало известно, что ЦБ предложил не включать в базу расчета официального курса рубля данные о сделках, совершенных с участием доминирующего участника рынка. Теперь в расчет не будут приниматься данные о сделках кредитной организации, если она обеспечила более 75% от общего объема сделок с валютой.

«Это разумная мера. Она призвана исключить субъективный фактор в курсообразовании валют, который формируют крупные финансовые игроки. ЦБ убирает девиационные факторы, защищает свободу рынка», — прокомментировал Толкачев.

При этом он утверждает, что роль банков в формировании валютного курса не снизилась.

«ЦБ хочет увеличить роль банковского сообщества в курсообразовании валют в целом, но за счет ограничения влияния отдельных монополистов», — считает экономист.