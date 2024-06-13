Экономист Толкачев: санкции против Мосбиржи не повлияют на инфляцию в России

Санкции против Мосбиржи как таковые не повлияют на динамику инфляции в России, которая больше зависит от внутренних, чем от внешних факторов, заявил РИАМО профессор департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

Он считает главным виновником продолжающегося усиления инфляции российский Центробанк.

«Жесткая денежно-кредитная политика регулятора замедляет инвестиционные процессы, ограничивает доступ предприятий к финансированию оборотного капитала, тормозит рост предложения, которое могло бы сбить цены за счет активизации конкуренции. ЦБ способствует сохранению монополизации рынков и мешает притоку на рынок новых конкурентных производителей. Все это усиливает инфляцию», – убежден экономист.

Что же касается внешних факторов, то разогнать цены в России, по его мнению, может только резкий всплеск долларовой инфляции в мире, подобный тому, что произошел в 2021 году после так называемой «ковидной эмиссии» доллара, которую провели США.

Из-за введения США санкций в отношении Московской биржи с четверга, 13 июня, торги долларами и евро были прекращены.