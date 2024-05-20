Экономист Толкачев: присутствие на рынке торговых сетей сдерживает инфляцию

Благодаря высокой культуре менеджмента и логистики торговые сети несут меньшие издержки, чем малый бизнес, поэтому могут устанавливать более низкие цены на товары, чем в местных магазинах. Это сдерживает потребительскую инфляцию в регионе, сообщил РИАМО профессор департамента экономической теории Финуниверситета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

Ранее Минпромторг предложил наделить регионы полномочиями самостоятельно устанавливать максимально допустимую рыночную долю торговых сетей на местном рынке. Сейчас у каждой торговой сети она не может превышать 25% от общего денежного объема продаж продовольственных товаров за предыдущий финансовый год.

Толкачев поддержал предложение Минпромторга и выступил за самостоятельность регионов в вопросе определения доли торговых сетей на местных рынках при условии, что вычисляться эта доля должна правильно, без злоупотреблений.

«Доля сетевых ритейлеров на рынке в 25%, установленная по всей стране, — это всего лишь „средняя температура по больнице“. Не в каждом российском регионе превышение этой доли означает монополизацию рынка. К сожалению, наши чиновники очень любят простые решения: установили один норматив — 25%, и вопрос решен. Но все же гораздо сложнее. Оценивать рынок нужно для каждого региона», — пояснил экономист.

Он отметил, что локальный бизнес тесно сотрудничает с местными органами власти, которые получают от этого выгоду, а значит, заинтересованы ограничивать присутствие на рынке независимых крупных игроков.