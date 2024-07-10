Экономист Толкачев объяснил, почему у налога на прибыль нет прогрессивной шкалы

Вводить прогрессивную шкалу для налога на прибыль можно только при условии высокоэффективного функционирования налоговой системы и столь же высокого уважения к ней со стороны налогоплательщиков, сообщил РИАМО профессор департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении в России прогрессивной шкалы налогообложения. Поправки предусматривают увеличение с 2025 года налога на прибыль организаций до 25% с 20%.

Экономист отметил, что прибыль — это не конечный доход, и компании могут маневрировать с ее рапределением. Кроме того, размер прибыли одной и той же фирмы может быть очень разным, вплоть до убытков, добавил Толкачев. Введение прогрессивной шкалы вызовет массовое применение схем сокрытия прибыли, которых и так предостаточно, считает он.

«Вместо прогрессивной шкалы все страны давно применяют систему льгот и списаний (вычета) из налогооблагаемой прибыли определенной части, идущей на новые инвестиции, затраты на НИОКР, некоторые социальные цели, например, благотворительность», — рассказал эксперт.

Поэтому фирмы давно уже воспринимают установленную единую ставку налога на прибыль как максимальную и ищут пути легального снижения фактической ставки с учетом разветвленной системы льгот по налогу, а государство системой льгот настраивает фирмы на решение общеэкономических задач, объяснил собеседник.