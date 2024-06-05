Экономист Толкачев назвал аутсорсинг нормальной практикой для растущей экономики

Аутсорсинг – это нормальная практика для растущей экономики с гибким рынком труда в нынешнюю эпоху цифровизации, заявил РИАМО профессор департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

Российские компании стали чаще использовать аутсорсинг для компенсации нехватки кадров в штате, констатируют эксперты группы компаний Б1, опросившие более 30 российских компаний, представляющих различные отрасли экономики.

«Аутсорсинг в России развивается аж с 1990-х годов. В делегировании непрофильных задач или процессов сторонним подрядчикам нет ничего страшного. Главное – чтобы фирма не утратила коренные идентификационные компетенции, носителями которых являются ключевые сотрудники, и закрепленные за ними управленческие функции», – подчеркнул Толкачев.

Если аутсорсинг не приводит к утрате этих идентификационных компетенций, он не опасен и приносит пользу, способствуя экономии текущих издержек, добавил экономист.

При этом он отметил, что интенсивный аутсорсинг может привести к росту «трансакционных издержек информационного взаимодействия», особенно в случае частой смены таких работников, что чревато ростом управленческих ошибок и издержек производства.