Экономист Толкачев: курс рубля не повлияет на решение ЦБ по ключевой ставке

Динамика курса рубля не повлияет на решение по ключевой ставке на заседании ЦБ 26 июля, поскольку этот показатель не рассматривается регулятором в качестве существенного фактора, воздействующего на инфляцию, то есть игнорируется как антиинфляционный ресурс, сообщил РИАМО профессор департамента экономической теории Финуниверситета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

Ранее Банк России предупредил, что может существенно повысить ключевую ставку на заседании 26 июля, если получит «убедительные данные реализации альтернативного сценария в экономике».

«После того, как Центробанк сохранил ключевую ставку в июне, не повысив ее, хотя более чем активно намекал на такую возможность, в июле рост ставки с компенсацией июньских обманутых ожиданий более чем вероятен», — считает Толкачев.

Экономист отметил, что инфляция продолжает расти весь 2024 год, напомнив, что в мае ее коэффициент достиг рекордных 8,3%. Растущее потребление домохозяйств, низкая безработица, не замедляющийся рост кредитования — все это, по его словам, является основанием для роста инфляции в интерпретации регулятора, а значит, что и поводом для очередного повышения ключевой ставки.

«При этом ЦБ понимает, что многие факторы, влияющие на сохранение инфляционного фона, волатильны и малопредсказуемы, а некоторые из них напрямую относятся к разовым администрируемым, т. е. фактически признает инфляцию предложения, но продолжает упорно гасить инфляцию издержек мерами ограничения спроса. Регулятор железно убежден в том, что причиной инфляции является растущий спрос, опережающий возможности предложения, и никоим образом не готов увидеть, что ужесточение денежно-кредитной политики сокращает возможности предложения и тем самым усиливает инфляцию», — подчеркнул Толкачев.