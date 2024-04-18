Экономист Толкачев: концепция перегрева в экономике РФ создана искусственно

Ранее аналитики ЦБ констатировали продолжающийся перегрев российской экономики, объясняемый тем, что спрос по-прежнему опережает предложение, а признаков замедления инфляции не наблюдается.

«Эту тему искусственно вбрасывает ЦБ. Это фальшивый мем, основанный на неточных статистических данных об уровне безработицы и загрузке производственных мощностей», — заявил Толкачев.

По его словам, регулятор традиционно оценивает уровень загрузки производственных мощностей в России на 80-85%, хотя на самом деле этот показатель меньше на 20%.

Также экономист отметил несовершенство системы фиксации безработных в России.

«У нас в стране многие не занятые на рынке труда граждане не числятся официально безработными. Резерв рабочей силы в России есть. Когда в 2022 году началась волна оттока мигрантов из РФ, теми же курьерами стали чаще трудоустраиваться лица славянской внешности. Так что в некоторых отраслях наши граждане могут заменить на рабочих местах выходцев из Средней Азии», — пояснил Толкачев.

Продолжающаяся инфляция, по его словам, — также не повод утверждать о перегреве экономики. Эксперт считает, что повышение цен было вызвано обесценением рубля, которое сам Центробанк и спровоцировал в середине прошлого года, когда курс рубля резко упал по отношению к доллару.

«ЦБ словно не замечает, что своей жесткой ДКП он препятствует росту предложения в экономике. Регулятор не хочет мыслить в категориях „чрезвычайная ситуация“ и „мобилизационная экономика“, поэтому говорит о перегреве. Если бы сейчас не было обострения геополитической ситуации, то тогда аргументы ЦБ имели бы больший смысл. Сейчас же страна по факту строит мобилизационную экономику, а Банк России продолжает жить в какой-то другой вселенной», — заключил Толкачев.