Экономист Толкачев: конкуренция налоговых систем в мире стала менее актуальной

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил в Госдуме на парламентских слушаниях по совершенствованию налогового законодательства, что налоговая система России должна быть конкурентоспособной, в первую очередь, с соседними странами.

«В эпоху глобализации существовала конкуренция налоговых систем и налоговых юрисдикций, которая влияла на приток зарубежных инвесторов и на решения экономических агентов менять налоговое резидентство. Например, во Франции подоходный налог был выше, чем в Бельгии, и некоторые французские граждане специально уезжали в Бельгию на длительное проживание, которое давало им возможность стать налоговыми резидентами страны и платить меньше налогов», – сказал Толкачев.

По его мнению, в нынешних условиях Россия может конкурировать в сфере налогообложения только с налоговыми системами стран ЕАЭС.

«Со странами БРИКС такое соперничество не имеет особого смысла, поскольку в этих государствах на решение компаний и физлиц о смене налогового резидентства влияет множество институциональных, исторических, географических и других факторов, не всегда связанных с условиями налогообложения», – отметил экономист.