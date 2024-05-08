Экономист Свиридов выступил против освобождения от НДФЛ малоимущих

Освобождать граждан с низкими доходами от НДФЛ несправедливо, поскольку в таком случае недостачу поступлений в госбюджет нужно будет как-то возместить, и, скорее всего, это ляжет бременем на плечи других работающих граждан, которые зарабатывают больше, заявил РИАМО доктор экономических наук, заведующий кафедрой «Финансы и кредит» Южного федерального университета Олег Свиридов.

Российские власти, профсоюзы и работодатели обсудят вопрос о возможности освобождения малоимущих граждан от налога на НДФЛ. Соответствующий пункт вошел в трехстороннее генеральное соглашение между ними на 2024–2026 годы.

Свиридов раскритиковал предложенную идею. Он считает, что все работающие граждане должны платить налог со своего дохода, вне зависимости от его размера.

«Освобождение от НДФЛ малоимущих вызовет массовое недовольство граждан с более высоким доходом, которые вынуждены будут возмещать образовавшуюся недостачу поступлений в госбюджет. Почему люди, добросовестно зарабатывающие хорошие деньги, должны будут платить налоги за малоимущих? Пусть платят налоги все. Можно лишь увеличить их для тех, кто зарабатывает много. Но освобождать от НДФЛ людей с низкими доходами — это лишнее», — высказал мнение экономист.