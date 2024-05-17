На форуме-выставке «Госзаказ» в Москве обсудили трансформацию цифровой инфраструктуры

Участники XIX Всероссийского форума-выставки «Госзаказ» в Москве поговорили о качестве закупочных механизмов программного обеспечения для промышленности и торговли, сообщили в пресс-службе форума.

По словам гендиректора ООО «Миртех» Сергея Габестро, сейчас одной из значительных проблем выступает высокая себестоимость импортозамещения, что на первых порах приводит к издержкам.

«Цифровой переход на российское ПО (программное обеспечение — ред.) — это огромные осознанные усилия для заказчика, поэтому некоторые компании предпочитают продолжать использовать нелегальное импортное ПО. Необходимо повышать квалификацию российских заказчиков», — считает Габестро.

Гендиректор БФТ-Холдинг Наталья Зейтениди, в свою очередь, отметила, что отечественным разработчикам ПО тяжело конкурировать по зарплатам с госкорпорациями, которые занимаются созданием внутри себя IT-компаний.

Директор АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» Илья Массух напомнил, что до 2014 года в РФ преобладали западные ПО. Однако позже стало очевидно, что в современном мире цифровую инфраструктуру используют для политического и экономического давления.

«С этого момента начались процессы импортозамещения, которые позволили прийти к 2022 году в достаточно подготовленном состоянии. Большинство российских компаний запустили и начали готовиться к переходу на отечественный софт», — подчеркнул Массух.

Он обратил внимание, что за последние несколько месяцев зрелость отечественных решений и качество запросов заказчиков существенно выросли. Большой положительный опыт импортозамещающего внедрения российского ПО приобрела электронная торговля.

Эксперты назвали массовое внедрение сервисных контрактов одним из важных закупочных новшеств, которое позволит кардинально повлиять на изменение всей цифровой отрасли.

В настоящее время в Москве реализуют контракты полного цикла и контракты типа «Сервисная модель», когда, например, печать или обслуживание IT-инфраструктуры приобретаются как услуга. Участники дискуссии уверены, что такой механизм перспективный, но ему требуется еще нормативная проработка.