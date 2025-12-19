Экономист спрогнозировал изменение ключевой ставки ЦБ РФ в феврале 2026 года

Эксперт Федоров: в феврале 2026 года ЦБ РФ может снизить ставку до 15,5%

Решение Банка России снизить ключевую ставку до 16% говорит о том, что ЦБ не видит существенного кредитного риска для банковской системы и считает экономику достаточно прочной. На следующем заседании в феврале 2026 года можно ожидать снижения ключевой ставки до 15,5%, сообщил РИАМО главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

«Исходя из текущего решения, ЦБ не видит существенного кредитного риска для банковской системы и считает экономику достаточно прочной, несмотря на сохранение высоких реальных ставок. Полагаем, что в феврале ЦБ снизит ставку на 50 б. п.», — прокомментировал эксперт.

По его словам, весной и летом можно ожидать некоторого ускорения снижения ставки, когда цены будут замедляться чуть быстрее, в т. ч. на фоне смещения индексации тарифов, но во многом решения будут зависеть от инфляционных ожиданий и динамики заработных плат.

«Оцениваем инфляцию на конец следующего года около 5%: 3 п. п. из них — монетарная составляющая, и 2 п. п. — НДС и тарифы», — рассказал Федоров.

