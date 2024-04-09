Экономист Сорокина: вокруг гречки намеренно создали информационный шум

Сокращение посевных площадей гречки из-за падения цен на крупу возможно, днако, учитывая постоянный спрос на нее в РФ, информационный шум вокруг гречки создан по нескольким причинам, заявила РИАМО директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор, д. э. н. Галина Сорокина.

По ее словам, два прошлых урожайных года создали ситуацию избыточного предложения не только пшеницы, но и гречки, отмечает эксперт. Это создало условие, когда оптовые и розничные цены почти сравнялись с себестоимостью.

С учетом того, что потребление гречки в мире намного ниже, чем пшеницы и бобовых, то возмещение убытков за счет экспорта практически невозможно, прокомментировала Сорокина.

«Сокращение посевных площадей в РФ, конечно возможно, но с учетом постоянного спроса на гречку видится, что информационный шум создан с одной стороны, чтобы привлечь внимание государства к проблеме, а с другой раскачать и так возбужденное общество угрозой роста цен», — считает она.

Ранее СМИ сообщали, что цены на гречку в российских магазинах могут вырасти до 140 рублей за килограмм, так как себестоимость выращивания гречихи растет, а реализовать крупу по высокой цене сельхозпроизводители не могут.