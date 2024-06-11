Турция с 21 июня ограничивает импорт российской пшеницы , ссылаясь на защиту собственного рынка. Однако здесь заметно давление западных государств, заявила РИАМО директор института экономики и финансов ГУУ, профессор, д. э. н. Галина Сорокина.

«Скорее всего, в решении присутствует не столько ориентация на защиту собственных производителей, так как, например, в 2022 году Турция нарастила объемы импорта на 10% под эгидой зерновой сделки, а давление западных стран», — считает она.

Турция была главным заинтересантом черноморской зерновой инициативы, так как под благовидным предлогом могла завозить дешевое российское и украинское зерно, нарастив экспорт муки и мучных изделий без снижения цен. В 2023 году «уважительных причин» закупки российского зерна не стало, и уже в прошлом году импорт российской пшеницы Турцией снизился на 12,7% относительно 2022 года, а в январе закупки относительно аналогичного периода снизились на 19%, приводит статистку экономист.

«И, хотя Турция и по итогам прошлого года остается крупнейшим потребителем российской пшеницы, закупленные 4,2 млн тонн ненамного превосходят растущие уже несколько лет закупки пшеницы Ираном, которые по итогам прошлого года составили 3,9 млн тонн, причем импорт в Иран пшеницы за 2 года вырос в 2,2 раза», — отмечает Сорокина.

Еще одна страна, которая за прошлый год снизила закупки российского зерна, — это Египет. Однако есть страны, которые наращивают импорт пшеницы из России, это Саудовская Аравия, Алжир, Пакистан, Бангладеш. Причем темпы роста и объемы закупок пшеницы этими странами позволяют компенсировать снижения турецкого импорта пшеницы, добавляет она.

«С учетом того, что Россия начала строительство восточных инфраструктурных логистических объектов, ориентация на восток позволит снизить зависимость от Турции и в качестве транзитной страны для российского зерна», — резюмирует Сорокина.