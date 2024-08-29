Экономист Семенов: низкая безработица сохранится в РФ еще на протяжении 2 лет

Сохранение безработицы в России на исторически низком уровне наблюдается уже второй месяц, в июле она составила 2,4%. К концу 2024 года этот показатель может уменьшиться еще больше — до 2%. Есть вероятность, что такая ситуация сохранится еще пару лет, сообщил РИАМО экономист, юрист-международник Дмитрий Семенов.

В целом по России безработица находится на уровне 2,4%, однако по регионам цифры могут быть разные, отмечает он.

Снижение безработицы произошло за счет нехватки квалифицированных кадров в разных отраслях.

«Фактор низкой безработицы продлится еще на протяжении двух лет», — прогнозирует экономист.

Дальнейшего снижения безработицы можно ожидать за счет того, что производствам требуется рабочая сила и это относится не только к сектору военно-промышленного комплекса (ВПК), но и к промышленности в целом. Особенно остро чувствуется нехватка кадров в секторах обработки и производства, объясняет экономист.

По его мнению, в реальном выражении возможно понижение безработицы до 2% до конца 2024 года за счет увеличения заработных плат и увеличения производственных мощностей.