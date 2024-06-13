Несмотря на то, что Мосбиржа была значимым посредником для притока иностранных инвестиций в Россию, санкции против нее — не самое страшное для иностранных инвесторов. Гораздо более опасны вторичные санкции, сообщил РИАМО профессор департамента экономической теории Финуниверситета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

«Торги в долларах и евро теперь будут проводиться вне главной российской фондовой биржи, так что те инвесторы, которые не боятся антироссийских санкций и заинтересованы в сотрудничестве с Россией, найдут пути для вложения своих средств и покупки реальных активов», — уверен экономист.

Он считает, что иностранные инвесторы могут сократить поток вложений в российскую экономику только в том случае, если Запад будет грозить вторичными санкциями, от несоблюдения которых крупные зарубежные компании потеряют значительно больше, чем приобретут от вложений в РФ.

«И если бы не было санкций, то повышение ключевой ставки ЦБ, наоборот, способствовало бы притоку иностранных инвесторов в российские активы и увеличению ликвидного сальдо капитальных счетов», — добавил Толкачев.