Экономист рассказал о способах борьбы с бедностью в России

В России зафиксировано рекордное снижение уровня бедных. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, какие способы нужно применять, чтобы сохранить эту позитивную тенденцию, сообщает kp.ru .

«Ключевой момент — борьба с инфляцией», — считает эксперт.

По его словам, инфляция наиболее болезненно сказывается на малоимущих слоях населения. Кроме того, она истощает бюджет, предназначенный для поддержки бедных, поскольку индексация социальных выплат нивелируется ростом цен.

Экономист также акцентировал внимание на важности продолжения политики правительства, направленной на увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ), а также на необходимости модернизации структуры экономики с ориентацией на развитие высококвалифицированного труда с достойной оплатой. Эти шаги, по мнению Сафонова, приведут к улучшению материального положения граждан и сокращению бедности.

Стоит отметить, что в соответствии с законодательством, к категории бедных относятся граждане, чей доход не достигает прожиточного минимума. По результатам 2024 года, доля таких граждан в России составила 7,2%, что является минимальным значением за всю историю страны.