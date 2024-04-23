Экономист рассказал о последствиях продления обязательной продажи валюты в РФ

Продление Указа об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами в прежнем формате означает, что рубль должен остаться устойчивым, а на фоне роста нефтяных цен его курс может даже немного укрепиться — до 92–93 руб. за доллар, сообщил РИАМО доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

По его мнению, благодаря продлению действия Указа об обязательной продаже валюты, удастся снизить рост цен второй половины 2023 года и закрепить стабилизацию цен на импортные товары, наметившуюся к весне 2024 года. Это связано цикличностью поставок по внешнеторговым контрактам, объясняет эксперт. Временной лаг при этом может составлять от нескольких недель до нескольких месяцев.

Кроме того, действие Указа способствует увеличению транзакционных издержек экспортеров, связанных с двойной конвертацией валюты, что влияет на повышение стоимости экспортной продукции и снижает рентабельность бизнеса, добавляет экономист.

И хотя к весне текущего года наметилась определенная стабилизация цен, россиянам все же стоит ожидать небольшого их роста до конца 2024 года. Речь идет об импортной бытовой технике, автомобилях, а также непродовольственных товарах, в том числе отечественного производства с импортными комплектующими.

«По итогам года рост может составить 10–15%, при сохранении курса рубля в коридоре 90–95 рублей за доллар», — считает Морковкин.