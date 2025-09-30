Экономист рассказал, кто первым начнет пользоваться цифровым рублем в России

С 1 октября в России начнется первый этап внедрения цифрового рубля. По словам экономиста, директора Института нового общества Василия Колташова, первыми, кто начнут пользоваться новой формой национальной валюты, это сотрудники разных сфер, связанных с государством.

«Основное назначение цифрового рубля видно уже по тому, кто его будет получать в первую очередь — это бюджетники, работники самых разных сфер, связанных с государством. Цифровой рубль должен сделать прозрачными многочисленные расходы, сферы экономики, чтобы государство могло контролировать эти процессы. И иметь сразу доказательную базу незаконных действий, например, хищения, взятки и так далее», — отметил Колташов в разговоре со Sputnik.

Уже с 1 октября часть социальных пособий и федеральных расходов начнет выплачиваться в цифровом рубле. При этом, чтобы россиянам средства приходили именно в таком формате, от них потребуется письменное согласие.

Ранее сообщалось, что с 1 октября начинается первый этап выплат с использованием цифрового рубля. Его начнут использовать для части федеральных расходов и отдельных социальных пособий. Такой подход позволит протестировать систему на небольшой базе и минимизировать риски при массовом переходе.

