Экономист рассказал, какой процент россиян живет за чертой бедности

Доцент Балынин: уровень бедности в РФ снизился почти в четыре раза за 24 года

Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин привел данные, согласно которым уровень бедности в России значительно сократился с миллениума и упал в 2024 году до 8%, что в 3,6 раза меньше, чем в начале 2000 годов, сообщает Газета.ru.

Так, если в начале столетия, в 2000 году за чертой бедности жили 29% россиян, то в июле–сентябре 2024 года — лишь 8%.

«То есть уровень бедности за 24 года упал в 3,6 раза», — констатировал Балынин.

По его прогнозам, к 2030 году уровень бедности в России снизится минимум до 7%, а к 2036 году — до 5%.

Экономист считает, что россияне стали жить лучше благодаря национальным приоритетам развития и мерам господдержки. В частности, за счет увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) быстрее инфляции.

Он отметил, что за два года МРОТ вырос более чем на 38%, а прожиточный минимум — почти на четверть.

Эксперт добавил, что безработица среди россиян за те же 24 года уменьшилась в 4,4 раза. В третьем квартале 2024 года процент безработных в нашей стране составлял 2,4%.