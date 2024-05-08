Экономист раскритиковал идею согласовывать с родственниками выдачу кредитов

Предложение депутатов Госдумы обязать банки выдавать клиентам кредиты и одобрять денежные переводы только с согласия родственников или доверенных лиц нарушает финансовую приватность и ограничивает право человека принимать самостоятельные решения, сообщил РИАМО директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов.

Банки могут обязать согласовывать кредиты и денежные переводы клиентов с их родственниками с целью предотвращения мошенничества. Согласно тексту соответствующего законопроекта, системно значимые кредитные организации будут обязаны дать возможность клиенту оформить доверенность на третье лицо, которое сможет отклонять или подтверждать операции в течение 12 часов с момента получения уведомления от банка. Если такой реакции не последует, кредитная организация откажет в транзакции.

Правительство ищет способы противодействия продолжающему нарастать финансовому мошенничеству. Ордов отметил, что один из таких способов уже существует и доказал свою эффективность. Это самозапрет на кредиты.

«Новая же инициатива нарушает тайну частной жизни. В конце концов каждый человек отвечает за себя сам. Одно дело, если вы являетесь поручителем по кредиту, и без вашего согласия взять заем нельзя. Но если поручителя нет, то заемщик имеет полное право самостоятельно принимать решение о взятии кредита без постороннего совета или одобрения. И ограничивать это право наличием согласия какой-то хотя и родственной, но третьей стороны — неприемлемо», — прокомментировал экономист.

По его мнению, в отношения между родственниками, и без того зачастую непростые, а иногда и конфликтные, не нужно добавлять дополнительную финансовую составляющую.

«Нужны другие инструменты противодействия мошенничеству. А от депутатов Госдумы хочется услышать не только обоснование предложенной идеи, но и оценку рисков», — заключил Ордов.