Экономист раскритиковал идею с выдачей микрокредитов на «Госуслугах»

Эксперт считает, что на «Госуслугах» не стоит «городить» платформу микрозаймов

Государственную систему микрокредитования граждан без посредников и по сниженным ставкам на базе «Госуслуг» предложили создать в Госдуме с целью сократить долговую нагрузку у населения.

Однако эксперт считает, что данная инициатива не решит проблему и не соответствует профилю цифрового портала.

«Мне кажется, это не профиль „Госуслуг“, городить самостоятельную платформу совершенно не нужно», — сказал Адамидов.

По его мнению, новый инструмент вряд ли сможет конкурировать с частным микрофинансированием, а опыт создания аналогов МФО, например, ритейлерами зачастую оказывается неудачным. Вместо этого он предложил создавать аналоги советских касс взаимопомощи с бесплатной рассрочкой.