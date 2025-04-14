Экономист раскритиковал идею с выдачей микрокредитов на «Госуслугах»

Эксперт считает, что на «Госуслугах» не стоит «городить» платформу микрозаймов
Экономика

Экономист Дмитрий Адамидов раскритиковал идею создания на «Госуслугах» сервиса льготного микрокредитования граждан, сообщает АБН24.

Государственную систему микрокредитования граждан без посредников и по сниженным ставкам на базе «Госуслуг» предложили создать в Госдуме с целью сократить долговую нагрузку у населения.

Однако эксперт считает, что данная инициатива не решит проблему и не соответствует профилю цифрового портала.

«Мне кажется, это не профиль „Госуслуг“, городить самостоятельную платформу совершенно не нужно», — сказал Адамидов.

По его мнению, новый инструмент вряд ли сможет конкурировать с частным микрофинансированием, а опыт создания аналогов МФО, например, ритейлерами зачастую оказывается неудачным. Вместо этого он предложил создавать аналоги советских касс взаимопомощи с бесплатной рассрочкой.