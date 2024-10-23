Экономист призвал россиян отказаться от ипотеки на время высоких ставок

К. э. н., доцент кафедры общественных финансов Финуниверситета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что в настоящее время россияне выплачивают по ипотечному кредиту 19 тыс. рублей за каждый 1 млн рублей займа. Рыночная процентная ставка по ипотеке превышает ключевую ставку минимум на 2–3 п. п. Он рекомендовал отказаться от жилищных кредитов до тех пор, пока ставки по ним остаются на высоком уровне, сообщает Газета.ru .

По словам эксперта, небольшая разница между ключевой и ипотечными ставками объясняется дополнительными требованиями к заемщикам. К таким условиям могут относиться обязательное страхование жизни и здоровья, статус зарплатного клиента и высокие требования к размеру первоначального взноса. Если бы этих условий не было, процентные ставки были бы значительно выше.

«Я бы не рекомендовал в настоящее время приобретать жилье в ипотеку, так как ставки через 2-3 года будут ниже, и можно будет заключить такой договор на более комфортных условиях», — подчеркнул Балынин.

Он охарактеризовал ипотечные ставки как очень высокие, однако обоснованные с точки зрения рыночного регулирования. Балынин напомнил о событиях 2020 года, когда после внедрения масштабных льготных программ цены на недвижимость значительно возросли, и в конечном итоге выгоду получили лишь строительные компании и небольшая группа спекулянтов.

Экономист отметил, что если у заемщика есть средства для первого взноса по ипотеке, то будет разумнее отправить их на вклад.