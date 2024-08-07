Экономист предложил ограничить монополии для введения долгосрочных тарифов ЖКХ

Для того чтобы установить долгосрочные тарифы ЖКХ, сначала нужно ввести регулирование тех тарифов, которые устанавливают производители и поставщики электроэнергии, газа, тепла и прочих ресурсов, заявил РИАМО профессор департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

Ранее депутаты Госдумы предложили к весне 2025 года разработать законопроект, устанавливающий долгосрочные — не менее чем на пять лет — тарифы ЖКХ с учетом их индексации. Сейчас тарифы корректируются ежегодно, что не дает возможности инвесторам в сфере ЖКХ планировать свою деятельность, а гражданам — расходы.

Толкачев считает, что это здравая инициатива. Однако такое планирование должно охватывать все технологические цепочки полностью, в том числе тарифы компаний, которые поставляют коммунальные ресурсы.

«Если этого не сделать, то управляющие компании все как один выступят против установления долгосрочных тарифов ЖКХ, поскольку поставщики-монополисты диктуют им свои условия и не горят желанием продавать электричество, газ и отопление по одной и той же цене целых пять лет», — объяснил экономист.