Экономист порекомендовал открыть вклад в юанях для защиты от ослабления рубля

Депозит в юанях защитит сбережения в российских банках от ослабления курса рубля, сообщил РИАМО директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов.

Ранее в ВТБ спрогнозировали, что к концу года юань может занять около 30% всех валютных сбережений россиян.

«Желание открыть вклад в иностранной валюте у многих граждан сохранилось, но альтернатив стало меньше. Юань заменил доллар и евро в качестве резервной валюты в России. Однако депозит в юанях — это лишь способ сберечь средства и защитить их от ослабления рубля. Оплатить им ничего нельзя, даже на китайских маркетплейсах. Это всего лишь виртуальный актив», — заявил Ордов.

При этом экономист считает юань более надежным способом защиты сбережений от девальвации рубля, чем золото.

«И несмотря на то, что Центробанк Китая может искусственно ослабить курс национальной валюты, депозиты в юанях все равно остаются более выгодным активом, чем рублевые вклады. Ослабление юаня всегда небольшое. Регулятор КНР никогда не допустит его девальвации», — отметил Ордов.

По его прогнозу, ставки по рублевым вкладам будут снижаться по мере смягчения денежно-кредитной политики Банка России, а ставки по депозитам в юане сохранятся, что сделает их еще более выгодным активом. А рост сбережений в юане станет более заметным после майских праздников, когда опасения ослабления рубля усилятся.

Что же касается курса рубля, то он, по мнению эксперта, будет изменяться в ближайшей перспективе в зависимости от того, продлит ли правительство обязательную продажу валютной выручки.

«В ближайшем будущем возможно либо ослабление рубля, либо сохранение прежнего его курса. Укрепления же национальной валюты точно не произойдет, поскольку это никому сейчас не выгодно», — уверен Ордов.