Экономист оценил риски долга россиян в 45 трлн рублей

Задолженность россиян по кредитам на 1 января 2026 года достигла 45 трлн рублей. Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков считает, что при нынешнем регулировании системных рисков нет, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

По данным Центробанка, за квартал долг вырос на 988 млрд рублей, или на 2,2%. Почти половину суммы составляет ипотека — 21,7 трлн рублей. Потребительские кредиты занимают 13,4 трлн, автокредиты — 3 трлн рублей. Остальное — проценты, займы микрофинансовых организаций и другие обязательства.

«В целом рост задолженности россиян связан с тем, что несколько снижаются процентные ставки и на самом деле очень эффективно работает льготное кредитование, в первую очередь — льготная ипотека. Это, конечно, начинает разгонять российскую экономику. Хотя, безусловно, определенные опасности могут быть», — рассказал Чирков.

По его словам, риски связаны с возможной нестабильностью мировой экономики и ситуацией на рынке труда. Однако в России нет значительного объема невозвратных кредитов, а регулирование становится жестче: банки строже отбирают заемщиков и ограничивают суммы.

Экономист напомнил о кризисе ипотечных бумаг в США в 2007–2008 годах, когда массовые невыплаты привели к банкротствам банков и глобальному кризису. По его оценке, в российской экономике подобных предпосылок сейчас нет.

Чирков также посоветовал заемщикам рассчитывать нагрузку и не брать крупные кредиты при высоких ставках. Просроченная задолженность, по его словам, относительно масштабов экономики остается невысокой.

