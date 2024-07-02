Экономист Ордов: запрет повышать кредитные лимиты банкам повысит доверие к ним

Запрет банкам повышать размер кредита в одностороннем порядке не снизит закредитованность граждан, но повысит их доверие к кредитным организациям, заявил РИАМО директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

Ранее ТАСС сообщил, что правительство РФ уже поддержало законопроект, запрещающий банкам в одностороннем порядке повышать размер кредита, в том числе лимит по кредитным картам. Парламентариям предложено доработать документ с учетом замечания кабмина.

«Повышение размера займов в одностороннем порядке — это скрытая форма овердрафта. Пользователи кредитных карт регулярно сталкиваются с тем, что банки повышают лимиты по овердрафту, тем самым заставляя клиентов тратить больше заемных денег. И это вызывает недоверие к банкам и их продуктам. В этих условиях риск неожиданно стать должником банка резко возрастает», — описал проблему Ордов.

Он отметил, что кредитная нагрузка на россиян с каждым годом все увеличивается и это вызывает беспокойство у Минфина России и Центрального банка.

Решение правительства запретить банкам повышать в одностороннем порядке размер кредита позволит избежать неприятных ситуаций, связанных с перерасходом средств и с неправильным пониманием льготного периода, и минимизирует потери от финансового мошенничества, считает экономист.

«Кроме того, возможно, что люди станут брать меньше займов в МФО», — допускает Ордов.