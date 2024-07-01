Экономист Ордов спрогнозировал укрепление юаня в третьем квартале года

Китай продолжит использовать ослабление юаня к доллару как фактор получения дополнительного конкурентного преимущества для своей экономики, а значит, в третьем квартале стоит ожидать укрепления юаня по отношению к рублю. Об этом заявил РИАМО директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

На открытии торгов Мосбиржи в понедельник курс юаня снизился до 11,71 рубля.

«Китай стремится получить дополнительные конкурентные преимущества для своей экономики за счет ослабления национальной валюты. Но в настоящее время с юанем не все понятно, так как китайцы приняли решение не увеличивать свои золотовалютные резервы в долларах США, сделав приоритет на золото. Но количество долларов, которое уже имеется на балансе Китая, зашкаливает», — отметил Ордов.

Что же касается рубля, то экономист считает его укрепление за последние два месяца избыточным.

«В начавшемся полугодии рубль предсказуемо ослабнет, но незначительно», — прогнозирует эксперт.