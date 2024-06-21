Экономист Ордов: РФ нужна фондовая биржа для торгов с дружественными странами

России очень нужна новая фондовая биржа для переориентации на торги в валютах дружественных стран, заявил РИАМО директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

Новая биржа для торгов ценными бумагами в России может появиться на базе бывшей биржи «Санкт-Петербург», которая с февраля 2024 года переименована в АО «Восточная биржа им. В. В. Николаева».

Экономист считает Мосбиржу слишком «закостенелой» площадкой для организации массовых торгов в валютах дружественных стран, поскольку в ее регуляторике заложена торговля определенными, конкретными видами финансовых инструментов, а новые игроки выходят на российский рынок со своими требованиями, которым необходимо соответствовать.

«Поэтому лучше создать новую фондовую биржу, чем адаптировать под нынешние реалии старую. Эта платформа для торгов будет работать на новых принципах и учитывать все многообразие бирж и финансовых инструментов дружественных стран», — поделился мнением Ордов.