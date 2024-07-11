Экономист Ордов: Казахстан найдет способы вложить свой капитал в активы РФ

Вывод российских ценных бумаг из Казахстанского депозитария положительно скажется на российском фондовом рынке: активы вернутся в РФ, а часть казахских инвесторов «перекочует» на Мосбиржу, что увеличит объем торгов на главной российской фондовой площадке и положительно повлияет на перспективы ее развития, заявил РИАМО директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

Ранее Казахстанский депозитарий призвал своих клиентов вывести до 1 августа российские бумаги из своего контура. Юристы допускают, что в будущем невыведенные активы могут быть заморожены.

«Российские ценные бумаги представлены в Казахстанском депозитарии достаточно широко и имеют хорошие обороты, поэтому их вывод негативно скажется на объеме торгов и капитализации Казахстанской фондовой биржи, из-за чего снизится ликвидность ее активов. Казахстан это прекрасно понимает и прибегает к выводу российских активов вынужденно, поскольку боится вторичных санкций», – прокомментировал Ордов.

Российские же активы вернутся на Родину и будут востребованы как у физических, так и юридических лиц, считает экономист.

Он уверен в том, что Казахстан найдет другие способы инвестировать свой капитал в российский бизнес в обход действующих ограничений, а деловые связи между российским и казахстанским бизнесом останутся и будут продолжать развиваться.

Что касается других дружественных стран, то они, гипотетически, могут последовать примеру Казахстана, если угроза вторичных санкций будет очень серьезной, допускает Ордов.

«Все зависит от того, насколько там крупные биржи и насколько активно они используют американские и европейские ценные бумаги в своих торгах. Казахстан выводит российские активы первым, поскольку испытывает наиболее сильное давление Запада, ведь эта страна – самая развитая экономика на всем пространстве СНГ», – пояснил собеседник.