Экономист Ордов: экспортеры из РФ могут намеренно задерживать валютную выручку

Ограничения со стороны индийских, китайских, турецких и иных банков, введенные из-за угрозы вторичных санкций, могут использоваться российскими экспортерами как благовидный предлог, для того чтобы обойти указ президента об обязательной продаже валютной выручки и держать капитал за границей, заявил РИАМО директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

Ранее стало известно, что чистый отток капитала частного сектора из РФ увеличился в I квартале 2024 года до 28 млрд долларов (за тот же период прошлого года отток составил 16 млрд долларов).

«Валютная выручка — это те деньги, которые должны обеспечивать дальнейшую покупку товаров, импортируемых в Россию, и оборот капитала внутри российской экономики. Раньше, когда были выгодные цены на сырьевые товары, вывод капитала не наносил такого урона российской экономике, как сегодня. То есть были так называемые „лишние деньги“, которые правительство искусственно „стерилизовало“ во избежание излишнего инфляционного давления. А сейчас эти средства жизненно необходимы для обеспечения выхода на новые рынки и экспортно-импортных операций», — прокомментировал Ордов.

По его словам, задержка валютной выручки за границей может негативно повлиять на курс рубля, который пока контролируется Минфином и ЦБ.

«Сейчас на рубль благоприятно влияет продление указа об обязательной продаже валютной выручки. Теперь остается добиться, чтобы это продление осуществлялось в виде репатриации валютной выручки на деле», — резюмировал экономист.