Экономист: оплата импорта «чистыми» юанями через посредников безопасна для бизнеса

Оплата импорта «чистыми» юанями через посредников безопасна для зарубежных компаний, получающих выручку в иностранной валюте, которые будут лишь обмениваться суммами денег с российскими импортерами без необходимости совершать транзакции, заявил РИАМО директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

Ранее стало известно, что в связи с недостатком «чистых» юаней банк «ВТБ Шанхай» стал предлагать отечественным импортерам самостоятельно находить компании, которые получают за рубежом валютную выручку, и приводить их на обслуживание в банк или просто покупать у них юани.

«В условиях санкций это безальтернативный способ обхода ограничений в духе современных трендов цифровизации, который, по сути, является цифровым бартером между участниками торговли. Это не затормозит экспортно-импортные операции, но усложнит надзор западных финансовых институтов за сделками и позволит преодолеть санкционные ограничения», — прокомментировал Ордов.

Экономист уверен в том, что китайские и другие зарубежные компании, к которым будут обращаться российские импортеры, не будут ничем рисковать, поскольку прямой связи с китайскими контрагентами у них не будет.

«Банк „ВТБ Шанхай“ имеет как российскую, так и китайскую лицензии, поэтому регуляторы обоих стран не будут беспокоиться по поводу того, что некоторые финансовые транзакции между контрагентами будут скрыты от них», — считает Ордов.