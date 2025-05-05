Экономист объяснила, почему страны ОПЕК больше не будут соблюдать договоренности

Решение стран ОПЕК увеличить добычу нефти продиктовано несколькими причинами и одна из них заключается в том, что исчезла прямая корреляция между количеством «черного золота» на рынке и его стоимостью, как это было ранее, сообщила РИАМО Ольга Гогаладзе, экономист, эксперт по финансовым рынкам.

Решение ОПЕК увеличить добычу нефти в июне на 411 тыс. баррелей в сутки обвалило цену на нефть на 4%, отметила она.

RTRS сообщает, что ОПЕК+ планирует еще больше ускорить рост добычи нефти и может отменить добровольное сокращение на 2,2 млн баррелей в день к концу октября, если члены ОПЕК+ не улучшат соблюдение своих квот на добычу. В первую очередь это касается ОАЭ, Казахстана и других стран, добывающих больше договоренностей, напоминает экономист. Члены ОПЕК контролируют около 2/3 мировых запасов нефти. На их долю приходится примерно 35% от всемирной добычи и половина мирового экспорта нефти.

«Такое решение вызвано несколькими причинами: раньше снижение на 1 млн баррелей в день поднимало цену на 10–20 долларов, а теперь эффект — всего 4 доллара. То есть рынок перестал реагировать как раньше, и держать добычу низкой ради высокой цены уже невыгодно. Если другие страны не соблюдают договоренности, то Саудовская Аравия как самая влиятельная страна в этом картеле тоже не будет», — прокомментировала Гогаладзе.