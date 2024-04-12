Экономист объяснила, какой должна быть господдержка российских фармацевтов

Необходимы особые меры поддержки российских предприятий, нацеленные не на изготовление лекарств как таковых, а на организацию полного технологического цикла, включая производство собственного сырья и объектов технологической инфраструктуры, сообщила РИАМО декан факультета экономики и бизнеса Финуниверситета при правительстве РФ Екатерина Безсмертная.

Ранее правительство утвердило план мероприятий по реализации стратегии развития фармацевтической промышленности до 2030 года («Фарма-2030»).

«Есть и другая сторона вопроса – себестоимость фармацевтической продукции, от которой зависят розничные цены. Индия готова продолжать осваивать российский фармацевтический рынок, и при этом себестоимость производства по ряду важных позиций у индийских компаний ниже. С позиции потребителей подход, основанный на упрощении доступа азиатских производителей на отечественный рынок, может выглядеть более привлекательным», – отметила Безсмертная.

По ее мнению, достижение технологического суверенитета в фармацевтической промышленности невозможно без системы адресного финансирования производителей за счет средств федерального бюджета или с использованием механизмов государственно-частного партнерства.