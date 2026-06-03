Экономист объяснил рост стоимости участия в ПМЭФ в 2026 году

Эксперт Толкачев рассказал, кто сегодня может позволить себе ПМЭФ

Стоимость участия в Петербургском международном экономическом форуме за последние 25 лет выросла в десятки раз не только из-за инфляции, но и благодаря повышению статуса самого мероприятия, расширению перечня услуг для участников и высокому спросу со стороны бизнеса. При этом полноценное участие в форуме сегодня становится все менее доступным для малого и среднего бизнеса, сообщил РИАМО д. э. н., профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

Стоимость участия в Петербургском международном экономическом форуме за последние годы росла значительно быстрее инфляции. По мнению эксперта, это связано не только с удорожанием товаров и услуг, но и с изменением роли самого форума.

Экономист отметил, что за время существования ПМЭФ превратился в одно из ключевых деловых событий не только для России, но и для международного бизнеса. Вместе с ростом статуса форума увеличились и расходы организаторов на проведение мероприятия.

«Стоимость участия включает растущее количество услуг, предоставляемых участникам: более дорогие площадки, кейтеринг, цифровые платформы, переводы, аналитические материалы, доступ к экспертам и так далее», — пояснил Толкачев.

По его словам, на цену влияет и высокий спрос. Количество мест и возможностей для участия ограничено, тогда как интерес со стороны бизнеса остается высоким. Кроме того, форум постепенно приобрел статус площадки для топ-менеджеров крупнейших компаний, представителей финансового сектора и органов власти.

Экономист считает, что при нынешней стоимости участия малому и среднему бизнесу становится сложнее присутствовать на форуме в качестве полноценных делегатов. Основную часть участников сегодня составляют представители крупного бизнеса, государственных корпораций, финансовых институтов и крупных иностранных компаний, работающих на российском рынке.

При этом эксперт подчеркнул, что для представителей других сегментов бизнеса сохраняются альтернативные способы участия. Речь идет о выступлениях в качестве экспертов, работе в составе отраслевых и региональных делегаций, а также использовании информационной повестки форума для продвижения своих проектов через СМИ и социальные сети.

«Основными участниками остаются представители крупного бизнеса и государственных структур, однако существуют и другие формы вовлечения для компаний, которые не готовы нести расходы на полноценное участие в форуме», — резюмировал Толкачев.

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