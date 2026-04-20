Экономист объяснил рост минимальной продуктовой корзины на 2,6%

Стоимость минимальной продуктовой корзины в России в марте 2026 года выросла на 2,6% и достигла 7 712,4 рубля. Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков объяснил, что означает этот показатель, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

По данным ассоциации «Руспродсоюз», дороже всего минимальный набор продуктов стоит на Чукотке — 19 784,4 рубля, и в Камчатском крае — 13 223,5 рубля. Самые низкие цены зафиксированы в Мордовии (6 249 рублей) и Пензенской области (6 516,6 рубля). В Москве корзина стоит 9 141,2 рубля, в Санкт-Петербурге — 8 923,2 рубля, в Ленинградской области — 8 802,5 рубля.

«Расходы граждан состоят из разных элементов, но, наверное, продуктовая корзина — наиболее важная составляющая, потому что это то, что мы потребляем фактически в ежедневном режиме», — сказал эксперт.

Он напомнил, что минимальная корзина включает 33 наименования наиболее востребованных продуктов. Рост ее стоимости указывает на продовольственную инфляцию и особенно чувствителен для малообеспеченных граждан.

«Подсчет минимальной продуктовой корзины ведется по регионам, и для государства, для чиновников это является важным маркером по состоянию дел в том или ином регионе», — отметил Чирков.

По его словам, увеличение на 2,6% не должно вызывать тревогу, так как цены зависят от сезона: весной они растут, а к концу лета на фоне урожая инфляция может замедляться вплоть до дефляции.

