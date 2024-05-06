Экономист назвала условие, при котором цены на баранину могут быть заморожены

Экономист: цены на баранину могут заморозить, если мясо подорожает на 10%

Потребительские цены на баранину могут быть заморожены, если в течение 60 календарных дней подряд на территории отдельного субъекта (или субъектов) Российской Федерации ее подорожание составит 10% и более. Дело в том, что баранина входит в перечень социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены на срок до 90 календарных дней, заявила РИАМО кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Долгова.

Ранее президент Национального союза овцеводов Харон Амерханов сообщил, что предстоящей осенью или зимой баранина подорожает в среднем на 150-200 рублей за килограмм и даже больше в зависимости от региона, до 650-750 рублей за килограмм.

Что касается причин ожидаемого подорожания баранины, то Долгова отметила, что посреднические и торговые надбавки, несомненно, вносят свой вклад в динамику розничных цен, но нельзя однозначно утверждать, что именно они — основная причина роста последних.

«В основе динамики потребительских цен лежат затраты производителей, существенную долю которых составляют заработная плата пастухов (нехватку квалифицированных кадров чабанов отмечали уже в прошлом году), ветеринарные препараты (значительную долю которых составляет импорт), затраты на ремонт и содержание оборудования для переработки мяса. Кроме этого, на себестоимости и численности поголовья (особенно в мелких хозяйствах) сказывается оскудение пастбищ. Крупные хозяйства несут затраты на селекционные работы, сертификацию новых видов продукции», — перечислила факторы экономист.

Она добавила, что повышение затрат на транспортировку баранины (подорожание бензина, оплаты проезда по платным трассам, ремонта и амортизации автопарка и пр.) также сказывается на ценах баранины.