Экономист назвала преимущества корпоративного пенсионного обеспечения

На первый взгляд, создание системы корпоративного пенсионного обеспечения — это дополнительные издержки на персонал для бизнеса, сложности в администрировании, отсутствие заинтересованного отклика со стороны потенциальных участников, но при создании действенного режима налоговых льгот и иных мер поддержки этот механизм позволит одновременно решать ряд разноплановых задач, сообщила РИАМО декан факультета экономики и бизнеса Финуниверситета при правительстве РФ Екатерина Безсмертная.

Минфин России собирается разработать концепцию корпоративного пенсионного обеспечения с максимальным охватом для разных категорий работников. Варианты налогового стимулирования для компаний могут быть аналогичными тем, что существуют в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО): это освобождение работодателя от уплаты налога на прибыль с тех средств, которые будут направляться на программу долгосрочных сбережений (ПДС).

Экономист перечислила плюсы корпоративного пенсионного обеспечения.

«Во-первых, это удержание высокоэффективных работников, борьба с текучестью кадров. Во-вторых, это шаг к созданию системы накоплений, позволяющей работающим гражданам по окончании трудовой деятельности иметь приемлемый уровень пенсионных выплат. И в-третьих, это формирование имиджа социально ответственного работодателя, который в перспективе позволит повысить привлекательность трудоустройства в компании для молодых и перспективных кадров», — заявила Безсмертная.

Она подчеркнула, что для многих работников вопрос содержания социального пакета, предлагаемого работодателями, является сегодня весьма актуальным.