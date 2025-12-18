Экономист назвал реальный уровень инфляции в России на 2026 год

Эксперт Гафуров: инфляция в 2026 году в России составит 5-6%

Инфляция в будущем году снова превысит целевой показатель Банка России, такой прогноз дал РИАМО к. э. н., доцент МГЛУ Саид Гафуров.

Эксперт напомнил, что цель по удержанию инфляции в рамках 4% остается в силе. Однако государство влияет на цены не только через ставку ЦБ.

«Все понимают, что государство может влиять не только через кредитно-денежную политику, но и налогово-бюджетную, а также через промышленную политику путем регулирования цен на естественные монополии», — пояснил Гафуров.

Именно эти факторы, по его мнению, и станут причиной отклонения от цели.

«Есть основания полагать, что немонетарные факторы роста цен будут продолжать действовать и, скорее всего, заставят рост цен превысить заявленные Центробанком 4%», — заявил экономист.

При этом он отметил жесткую позицию регулятора: «Банк России не боялся общественного давления. Можно ожидать, что такая его ориентация на выполнение своей задачи сохранится».

Свой итоговый прогноз Гафуров сформулировал так: «Рост цен в 2026 году составит около 6%. Мой прогноз — 5-6% в среднем за год».

Он подчеркнул, что показатель будет заметно различаться по кварталам из-за сезонности.

Главным риском эксперт назвал немонетарные факторы, «в первую очередь — от роста тарифов естественных монополий. И многое может измениться».

