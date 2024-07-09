Экономист назвал налоговые выплаты родителям хорошим подспорьем для семей

Налоговые выплаты работающим родителям — это хорошее подспорье для малообеспеченных семей с детьми, сообщил РИАМО доцент кафедры экономической теории, ведущий научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финуниверситета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Ранее комитет Совета Федерации по социальной политике на заседании во вторник поддержал законопроект о ежегодной выплате разницы НДФЛ для работающих родителей с двумя и более детьми.

Согласно документу, выплата в размере 7% из 13% НДФЛ будет положена, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ по месту жительства.

«Планируемые налоговые изменения и социальная политика, нацеленная на поддержание малообеспеченных семей с детьми с помощью таких выплат, — это инструмент снижения неравенства в доходах среди населения», — считает Морковкин.