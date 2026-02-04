Экономист назвал крупнейших покупателей российской нефти в 2026 году

Директор Института экономики РАН Михаил Головнин заявил, что в 2026 году структура экспорта российских энергоресурсов останется стабильной. По его словам, ключевыми импортерами нефти будут Китай, Индия и Турция, сообщает РИА Новости .

По его словам, география поставок не изменится, если не произойдет резкого снятия санкционных барьеров. Такой сценарий маловероятен, поэтому Россия продолжит сотрудничество с традиционными партнерами, считает эксперт.

«Собственно, основной рынок у нас сейчас — это Китай, ну и в несколько меньшей степени Индия и Турция», — отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что индийский премьер-министр Нарендра Моди согласился прекратить покупать российскую нефть. По его словам, индийские власти также согласились закупать больше американских энергоресурсов.

