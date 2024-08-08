Экономист Морковкин: услуги доставки в России будут дорожать

Услуги доставки в России будут дорожать. Это устойчивая тенденция, которая будет усугубляться и негативно влиять на рынок электронной коммерции в целом. Об этом заявил РИАМО доцент кафедры экономической теории, ведущий научный сотрудник института исследований международных экономических отношений Финансового университета при правительстве Российской Федерации Дмитрий Морковкин.

В итоге это вызовет рост конечной стоимости товаров. По мнению Морковкина, это сыграет на руку офлайн-магазинам и сетевым ретейлерам.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на отчет Infoline сообщил, что российский рынок онлайн-продажи продуктов (e-grocery) по итогам апреля-июня сократился на 3,2% до 300 млрд рублей впервые со второго квартала 2022 года.

«Сокращение рынка онлайн-продаж продуктов можно объяснить тем, что цены на продовольствие растут быстрее, чем доходы россиян, вследствие чего потребители отказываются от части покупок либо начинают активнее пользоваться скидками и промоакциями», — прокомментировал Морковкин.

При этом экономист считает, что те жители крупных городов, которые пользуются только доставкой продуктов, не откажутся от данной услуги — снизится лишь уровень потребления: покупатели откажутся от дорогих продуктов в пользу более дешевых.