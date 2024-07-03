Экономист Морковкин: продуктовая инфляция к концу года вырастет минимум на 20%

Продуктовая инфляция за 2024 год вырастет при самом оптимистичном сценарии на 20%, заявил РИАМО доцент кафедры экономической теории, ведущий научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при правительстве Российской Федерации Дмитрий Морковкин.

Ранее «Руспродсоюз» сообщил, что вопреки сезонности стоимость плодоовощной продукции в России увеличивается. По словам экспертов, с начала года в рознице цены на яблоки выросли на 30% — до 159,8 рубля за 1 кг, на свеклу на 92,3% — до 70 руб./кг, на морковь на 62,8% — до 70 руб./кг.

«Продуктовая инфляция лета 2024 года – это следствие объективных причин. Во-первых, в мае началось сезонное подорожание топлива. Во-вторых, рост цен на некоторые продукты вызвали майские заморозки. И в-третьих, на подорожание плодовоовощной продукции повлияло ожидаемое с 1 июля повышение тарифов на коммунальные услуги», – объяснил Морковкин.

При этом он отметил, что в ряде случаев рост цен носил отчасти спекулятивный характер.

«Что же касается майских заморозков, то их последствия для продуктовой инфляции еще не проявили себя в полной мере. Мы увидим это, когда начнется массовый сбор урожая. Так что пик подорожания продуктов придется на осень-зиму», – подчеркнул экономист.

Однако дефицита плодовоовощной продукции, по мнению Морковкина, не будет, поскольку на осень Минсельхоз уже запланировал дополнительные поставки фруктов и овощей из-за рубежа.