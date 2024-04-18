Экономист Морковкин объяснил, как улучшить инвестиционный климат в России

Для улучшения инвестиционного климата в России необходимо снизить ключевую ставку ЦБ и смягчить требования банков к кредитному залогу для бизнеса, заявил РИАМО доцент кафедры экономической теории, ведущий научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при правительстве Российской Федерации Дмитрий Морковкин.

Ранее рейтинговое агентство «Эксперт РА» сообщило о том, что интерес российских инвесторов к облигациям федерального займа ослабел в первом квартале 2024 года.

«Условия по кредитам стали для бизнеса более жесткими. Во-первых, это высокие процентные ставки, а во-вторых – бескомпромиссные требования банков к залогу. Например, кредит в 100 млн рублей банк выдаст компании только в том случае, если она подтвердит наличие в ее собственности имущества на эту же сумму. Но далеко не каждая организация, нуждающаяся в заемных средствах, соответствует подобным требованиям», – объяснил Морковкин.

Экономист подчеркнул, что высокая ключевая ставка тормозит инвестиционную активность россиян, а значит и рост предложения в экономике, которое по-прежнему не справляется со спросом.

По словам Морковкина, сейчас самые выгодные инвестиционные инструменты – это вклады и так называемые голубые фишки – акции крупнейших российских компаний.